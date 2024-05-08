RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Киеву: силы ПВО сбили все вражеские воздушные цели

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Украинские силы ПВО уничтожили все вражеские цели в районе Киева во время ночной ракетной атаки 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Враг нанес по столице ракетный удар – применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений", - сообщили в КГВА.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены, точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные Силы.

По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших и разрушений.

 

Ракетный удар по Украине 8 мая

Российские войска нанесли массированный удар по южным, центральным и западным регионам с применением крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Во время массированной российской ракетной атаки взрывы были слышны в Харькове и Полтавской области, Запорожье и Ивано-Франковской области и Киеве, в Киевской области сообщалось о работе ПВО.

Также известно, что в результате "прилета" поврежден объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВторжение России в Украину