Ракетный удар по Киеву: силы ПВО сбили все вражеские воздушные цели

"Враг нанес по столице ракетный удар – применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений", - сообщили в КГВА.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены, точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные Силы.

По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших и разрушений.