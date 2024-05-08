Ракетный удар по Киеву: силы ПВО сбили все вражеские воздушные цели

Украинские силы ПВО уничтожили все вражеские цели в районе Киева во время ночной ракетной атаки 8 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
"Враг нанес по столице ракетный удар – применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений", - сообщили в КГВА.
Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены, точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные Силы.
По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших и разрушений.
Российские войска нанесли массированный удар по южным, центральным и западным регионам с применением крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе.
Во время массированной российской ракетной атаки взрывы были слышны в Харькове и Полтавской области, Запорожье и Ивано-Франковской области и Киеве, в Киевской области сообщалось о работе ПВО.
Также известно, что в результате "прилета" поврежден объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.