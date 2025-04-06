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Ракетний удар по Києву: в поліції показали перші кадри після атаки

Фото: Ракетний удар по Києву (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ атакувала Київ ракетним ударом. Поліція охорони зафіксувала перші миті після атаки на відео з бодікамери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію охорони.

Сьогодні, 6 квітня, внаслідок чергової атаки російських військ на Україну, в Києві пролунали потужні вибухи.

Вся столиця була охоплена повітряною тривогою, під час якої ворог випустив крилаті та балістичні ракети, спричинивши значні руйнування інфраструктури, а також жертви серед мирного населення.

Наряд поліції охорони Києва оперативно прибув на місце події, де правоохоронці, рятувальники та медики працювали разом, надаючи допомогу постраждалим.

У відео з бодікамери одного з поліцейських відображено момент після ракетного удару: дим, хаос і скоординовані дії усіх служб для рятування життів. 

Правоохоронці працювали з рятувальниками та медиками, допомагаючи евакуювати постраждалих та надаючи допомогу.

Атака РФ на Київ

Нагадаємо, що в неділю, 6 квітня, російські війська на тлі атаки дронів, обстріляли Україну ще й балістикою.

У більшості регіонів було оголошено тривогу з цієї причини, а в Києві гриміли сильні вибухи.

Водночас, починаючи з вечора 5 квітня Росія випустила по Україні 23 ракети і 109 дронів. Детальніше про наслідки атаки РФ по Києву і не тільки, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, рятувальники ліквідували пожежі в Оболонському та Дарницькому районах. Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій.

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