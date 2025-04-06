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Ракетный удар по Киеву: в полиции показали первые кадры после атаки

Фото: Ракетный удар по Киеву (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ атаковала Киев ракетным ударом. Полиция охраны зафиксировала первые мгновения после атаки на видео с бодикамеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию охраны.

Сегодня, 6 апреля, в результате очередной атаки российских войск на Украину, в Киеве прогремели мощные взрывы.

Вся столица была охвачена воздушной тревогой, во время которой враг выпустил крылатые и баллистические ракеты, вызвав значительные разрушения инфраструктуры, а также жертвы среди мирного населения.

Наряд полиции охраны Киева оперативно прибыл на место происшествия, где правоохранители, спасатели и медики работали вместе, оказывая помощь пострадавшим.

В видео с бодикамеры одного из полицейских запечатлен момент после ракетного удара: дым, хаос и скоординированные действия всех служб для спасения жизней.

Правоохранители работали со спасателями и медиками, помогая эвакуировать пострадавших и оказывая помощь.

Атака РФ на Киев

Напомним, что в воскресенье, 6 апреля, российские войска на фоне атаки дронов, обстреляли Украину еще и баллистикой.

В большинстве регионов была объявлена тревога по этой причине, а в Киеве гремели сильные взрывы.

В то же время, начиная с вечера 5 апреля Россия выпустила по Украине 23 ракеты и 109 дронов. Подробнее о последствиях атаки РФ по Киеву и не только, читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, спасатели ликвидировали пожары в Оболонском и Дарницком районах. Продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкций.

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