Ракетный удар по Киеву: в полиции показали первые кадры после атаки

РФ атаковала Киев ракетным ударом. Полиция охраны зафиксировала первые мгновения после атаки на видео с бодикамеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию охраны.
Сегодня, 6 апреля, в результате очередной атаки российских войск на Украину, в Киеве прогремели мощные взрывы.
Вся столица была охвачена воздушной тревогой, во время которой враг выпустил крылатые и баллистические ракеты, вызвав значительные разрушения инфраструктуры, а также жертвы среди мирного населения.
Наряд полиции охраны Киева оперативно прибыл на место происшествия, где правоохранители, спасатели и медики работали вместе, оказывая помощь пострадавшим.
В видео с бодикамеры одного из полицейских запечатлен момент после ракетного удара: дым, хаос и скоординированные действия всех служб для спасения жизней.
Правоохранители работали со спасателями и медиками, помогая эвакуировать пострадавших и оказывая помощь.
Напомним, что в воскресенье, 6 апреля, российские войска на фоне атаки дронов, обстреляли Украину еще и баллистикой.
В большинстве регионов была объявлена тревога по этой причине, а в Киеве гремели сильные взрывы.
В то же время, начиная с вечера 5 апреля Россия выпустила по Украине 23 ракеты и 109 дронов. Подробнее о последствиях атаки РФ по Киеву и не только, читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, спасатели ликвидировали пожары в Оболонском и Дарницком районах. Продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкций.
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