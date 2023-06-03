Ракетний удар по Києву і візит президента Естонії в Україну: новини за 2 червня

У пʼятницю, 2 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. До того ж президент Естонії Алар Каріс прибув до України з робочим візитом.

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Нічна атака на Київ

Російські окупанти минулої ночі завдали масованого удару по території України. Зокрема, у Києві та області працювали сили ППО.

У повітряному просторі над Києвом силами ППО було виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу.

Пуски ракет були зроблені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Також синхронно із ракетами столицю атакували і дрони.

Пізніше стало відомо, що у Подільському районі Києва стався спалах трави внаслідок падіння уламків.

США працюватимуть над підготовкою українських пілотів на F-16, - Байден

"Буквально кілька тижнів тому я був із президентом Зеленським у Хіросімі на G7. Я сказав йому, що ми працюватимемо з нашими партнерами, щоби розпочати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16", - сказав Байден.

При цьому президент також зазначив, що США та коаліція з 50 країн працюють, щоб надати Україні "історичну допомогу".

Орбан відмовляє Україну від контрнаступу та закликає до переговорів з РФ

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що як "людина з півторарічним військовим досвідом" він знає про "втричі більші втрати" атакуючої сторони у порівнянні з тими, хто обороняється.

Він закликав "переконати сторони" розпочати мирні переговори до початку контрнаступу.

Воллес допускає деокупацію Криму до кінця року

Міністр оборони Британії має оптимістичні погляди на нинішні дії України на полі бою. За його словами, існує реальна можливість того, що ЗСУ успішно деокупують Крим вже цього року, оскільки у росіян закінчується необхідне обладнання.

США підтримують мирні ініціативи Китаю чи Бразилії щодо припинення війни в Україні, але є нюанс

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США будуть продовжувати підтримувати Україну у військовому плані, оскільки необхідною умовою для ефективної дипломатії є те, щоб Київ був здатний стримувати та захищатися від будь-якої майбутньої агресії.

Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію з укриттями

Зокрема, Зеленський доручив міністра стратпрому Камишіну провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва та надати звіт за десять днів. А голові МВС Клименку слід зробити те саме, але по Україні.

На Ставці також провели комплексний розгляд стану нашої ППО - її потреби для відбиття загроз із землі, моря та повітря. Обговорили шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

Зеленський зустрівся з президентом Естонії у Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом. Зустріч відбулася у Києві.

Каріс під час візиту наголосив на тому, що, "надаючи перспективну стратегію щодо підтримання архітектури європейської безпеки, ми маємо ввести Україну до нашої демократичної родини й також домагатися розширення ЄС і НАТО".

Привласнив майже 600 млн гривень "Укртатнафти". СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського

Як зазначають правоохоронці, підозрюваним є Михайло Кіперман, який був колишнім членом наглядової ради "Укртатнафти". Слідство встановило, що з його ініціативи першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну з рахунків компанії вивели майже 600 мільйонів гривень.

У Києві розслідують розтрату коштів на ремонтах укриттів

Прокурори Київської міської прокуратури розслідують факти неправомірних дій з боку службових осіб органів місцевого самоврядування.

Попередньо, вони у змові з підрядниками здійснили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт та укомплектування укриттів та споруд цивільного захисту у Києві.

За даними КМДА, у 2022-2023 рр. з міського бюджету на облаштування укриттів виділено 1,2 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.