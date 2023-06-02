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Півтисячі окупантів, 15 танків та майже 30 артсистем: втрати РФ за добу у війні

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Україна, П'ятниця 02 червня 2023 08:18
Півтисячі окупантів, 15 танків та майже 30 артсистем: втрати РФ за добу у війні Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 2 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 2 червня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 208910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 танків, 12 ББМ та 27 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 208910 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3819 (+15) од,
  • бойових броньованих машин - 7490 (+12) од,
  • артилерійських систем - 3501 (+27) од,
  • РСЗВ - 575 од,
  • засоби ППО - 335 (+2) од,
  • літаків - 313 од,
  • гелікоптерів - 298 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3137 (+6),
  • крилаті ракети - 1117 (+10) од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6267 (+28) од,
  • спеціальна техніка - 465 (+7)

Ситуація на фронті

Російські окупанти не залишають спроб повного захоплення Донецької та Луганської областей. Зокрема, за добу українські сили оборони відбили 25 ворожих атак. На Бахмутському напрямку ворог підключав авіацію для завдання ударів. Також бив з авіації Авдіївкою.

Атака на Україну 2 червня

Російські війська не припиняють завдавати масованих ракетних ударів по Києву. Ніч на 2 червня не стала винятком. Біля Києва вдалося збити близько 30 цілей. Атака була комбінованою - були пуски ракет з Каспію та БПЛА.

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