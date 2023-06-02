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Зеленський зустрівся з президентом Естонії у Києві

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Київ, П'ятниця 02 червня 2023 14:26
Зеленський зустрівся з президентом Естонії у Києві Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом. Зустріч відбулася у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Facebook.

Глава держави подякував Естонії, яка одна з перших допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні - найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку", - зазначив президент.

Естонія підтримує Україну

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців.

Президент Естонії у квітні минулого року відвідав Україну разом з іншими лідерами балтійських країн. Крім того, прем'єр Естонії Кая Калас неодноразово відвідувала Україну. Останній раз політик була у Києві 24 квітня 2023 року.

Крім того, нещодавно уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, який включає боєприпаси 155-мм калібру.

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