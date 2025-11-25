Ракетний удар по Києву: ДСНС показала руйнування, постраждалих вже 6 (фото, відео)

За даними рятувальників, ворог в черговий раз цинічно обстріляв житлові райони української столиці, спричинивши пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

У ДСНС показали фото та відео наслідків удару, продемонструвавши масштаб руйнувань та роботу рятувальників на місцях подій.

В свою чергу начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє про шістьох постраждалих, з них двоє - госпіталізовані.

Печерський район

У Печерському районі було зафіксовано влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань 4, 5 та 7 поверхи. На 5 поверсі спалахнула пожежа, яку оперативно було ліквідовано. Всього врятовано одну людину, триває розбір конструкцій і пошук можливих постраждалих.

Дніпровський район

У Дніпровському районі сталося влучання у 9-поверховий житловий будинок. Внаслідок обстрілу пошкоджено 6-й та 7-й поверхи, виникла пожежа, що загрожувала розповсюдженням вогню. Рятувальники врятували 8 осіб, ще 4 постраждалих самостійно звернулися за допомогою до медиків.

Інші локації

Ще одне влучання сталося у 2-поверхову будівлю, проте пожежі не виникло. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору, загрози життю мешканців не було.

Рятувальники наголосили, що оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки, розбором конструкцій та наданням допомоги постраждалим.

Влада закликає жителів дотримуватися правил безпеки та уважно слухати офіційні повідомлення про ситуацію в місті.