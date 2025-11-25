RU

Ракетный удар по Киеву: ГСЧС показала разрушения, пострадавших уже 6 (фото, видео)

Иллюстративное фото: ликвидация ГСЧС последствий удара (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на вторник, 25 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Последствия "прилетов" в столице Украины показали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева.

По данным спасателей, враг в очередной раз цинично обстрелял жилые районы украинской столицы, вызвав повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

В ГСЧС показали фото и видео последствий удара, продемонстрировав масштаб разрушений и работу спасателей на местах событий.

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщает о шести пострадавших, из них двое - госпитализированы.

Печерский район

В Печерском районе было зафиксировано попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. В результате обстрела получили разрушения 4, 5 и 7 этажи. На 5 этаже вспыхнул пожар, который оперативно был ликвидирован. Всего спасен один человек, продолжается разбор конструкций и поиск возможных пострадавших.

 

Днепровский район

В Днепровском районе произошло попадание в 9-этажный жилой дом. В результате обстрела повреждены 6-й и 7-й этажи, возник пожар, который угрожал распространением огня. Спасатели спасли 8 человек, еще 4 пострадавших самостоятельно обратились за помощью к медикам.

Другие локации

Еще одно попадание произошло в 2-этажное здание, однако пожара не возникло. В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора, угрозы жизни жителей не было.

Спасатели отметили, что оперативно работают над ликвидацией последствий атаки, разбором конструкций и оказанием помощи пострадавшим.

Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и внимательно слушать официальные сообщения о ситуации в городе.

 

Напомним, в ночь на вторник, 25 ноября, российские оккупанты совершили комбинированную атаку на столицу с применением ударных беспилотников типа "Шахед" и ракет различных типов.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область. Террористический удар по мирным населенным пунктам привел к ранениям 14-летней девушки в Белой Церкви и повреждениям многоэтажки.

КиевВойна в УкраинеРакетный удар