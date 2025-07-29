Ракетний удар по Кам'янському: у ДСНС показали фото наслідків обстрілу

Нічний удар по Кам’янському

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні вночі, 29 липня, російська армія вночі завдала ракетного удару по місту Кам'янське Дніпропетровській області.

Мер Кам'янського Білоусов уточнив, що значні ушкодження отримали пологове і терапевтичне відділення 9-ї лікарні. Він також додав, що потрощені майже усі вікна, вивернуті дверні пройоми у ліцеях №31 та №11.

Також згодом стало відомо, що російська армія атакувала рятувальників, які займались ліквідацією пожежі у Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.