Ракетный удар по Каменскому: в ГСЧС показали фото последствий обстрела

"Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому. В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 - получили травмы", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что в результате обстрела частично разрушено трехэтажное здание, в котором возник пожар на площади 100 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также повреждения получили роддом и отделение больницы.

В полиции показали кадры с места удара

В Национальной полиции Украины сообщили, что вражеская атака также уничтожила около десяти автомобилей и вызвала повреждения жилых домов. В домах местных жителей выбиты окна.