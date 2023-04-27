Ракетний удар "Калібрами" по Миколаєву: у ОК "Південь" показали фото наслідків атаки

Російські війська сьогодні вночі, 27 квітня, вдарили по Миколаєву за допомогою "Калібрів" із акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
Він також зазначив, що наразі відомо про 1 загиблого та 23 поранених мирних жителів міста, серед яких 1 дитина.
Нагадаємо, що війська РФ сьогодні вночі, 27 квітня, обстріляли Миколаїв . Повідомляється, що одна з ракет потрапила до багатоквартирного будинку. Також зафіксовано прильоти у приватному секторі. Спочатку повідомлялося, що ракетний удар було завдано із застосуванням комплексу С-300.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару 1 особа загинула, а кількість постраждалих зросла до 15 осіб.
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