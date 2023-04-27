Ракетний удар "Калібрами" по Миколаєву: у ОК "Південь" показали фото наслідків атаки

Повідомляється, що ворог випустив чотири ракети, спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

"Враховуючи, що ця високоточна зброя, яка працює за координатами наведення - очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйнований, інший пошкоджений, суттєві руйнування отримали житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежу оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій", - йдеться у повідомленні спікера. ОК "Південь".

Він також зазначив, що наразі відомо про 1 загиблого та 23 поранених мирних жителів міста, серед яких 1 дитина.