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Ракетный удар "Калибрами" по Николаеву: в ОК "Юг" показали фото последствий атаки

Фото: российские войска сегодня ночью ударили по Николаеву "Калибрами" (t.me/Nazars_look)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 27 апреля, ударили по Николаеву с помощью "Калибров" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

Сообщается, что враг выпустил четыре ракеты, которые были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.

"Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения - очевидный факт террора мирного населения. Один частный дом разрушен, другой поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание. Пожар оперативно ликвидирован, продолжается разбор конструкций", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

Он также отметил, что в настоящее время известно о 1 погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых 1 ребенок.

Напомним, что войска РФ сегодня ночью, 27 апреля, обстреляли Николаев. Сообщается, что одна из ракет попала в многоквартирный дом. Также зафиксированы прилеты в частном секторе. Первоначально сообщалось, что ракетный удар был нанесен с применением комплекса С-300.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара 1 человек погиб, а количество пострадавших возросло до 15 человек.

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НиколаевВторжение России в Украинуракетный удар