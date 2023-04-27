Ракетный удар "Калибрами" по Николаеву: в ОК "Юг" показали фото последствий атаки

Российские войска сегодня ночью, 27 апреля, ударили по Николаеву с помощью "Калибров" из акватории Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.
Он также отметил, что в настоящее время известно о 1 погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых 1 ребенок.
Напомним, что войска РФ сегодня ночью, 27 апреля, обстреляли Николаев. Сообщается, что одна из ракет попала в многоквартирный дом. Также зафиксированы прилеты в частном секторе. Первоначально сообщалось, что ракетный удар был нанесен с применением комплекса С-300.
Позже стало известно, что в результате ракетного удара 1 человек погиб, а количество пострадавших возросло до 15 человек.
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