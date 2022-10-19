Ракетний удар по Івано-Франківській області: на Бурштинській ТЕС виникла пожежа

Російські військові сьогодні, 19 жовтня, завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

За інформацією голови ОВА, пожежа на Бурштинській ТЕС ліквідована.

"Сьогодні наша область знову зазнала ракетних обстрілів. Є попадання Бурштинською ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Усі служби працюють на місці аварії. Жертв немає. Дорога біля Бурштинської ТЕС перекрита, але влаштовано об'їзд по сусідніх селах", - зазначила Онищук.

Раніше ми писали, що сьогодні, 19 жовтня, в Івано-Франківській області та у Чернігові було чути вибухи.

Також у середу, 19 жовтня, окупанти вдарили ракетами по Вінницькій області. Місцевих попросили залишатися в укриттях, доки небезпека не минула.

Сьогодні сили ППО збили 4 крилаті ракети та 10 дронів-камікадзе. З бомбардувальників-ракетоносців – Ту-95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

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