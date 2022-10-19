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Ракетный удар по Ивано-Франковской области: на Бурштынской ТЭС возник пожар

Фото: на Бурштынской ТЭС возник пожар (facebook.com/profile100023201720352)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 19 октября, нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"Сегодня наша область снова подверглась ракетным обстрелам. Есть попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого возник пожар. Все службы трудятся на месте аварии. Жертв нет. Дорога возле Бурштынской ТЭС перекрыта, но устроен объезд по соседним селам", - отметила Онищук.

Обновлено (16:40)

По информации главы ОВА, пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован.

Ранее мы писали, что сегодня, 19 октября, в Ивано-Франковской области и в Чернигове были слышны взрывы.

Также в среду, 19 октября, оккупанты ударили ракетами по Винницкой области. Местных попросили оставаться в укрытиях, пока опасность не миновала.

Сегодня силы ПВО сбили 4 крылатые ракеты и 10 дронов-камикадзе. Из бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

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ТЭСИвано-Франковская областьБурштынская ТЭС