Ракетний удар по Харкову: кількість загиблих зросла

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали удару по центральній частині Харкова двома ракетами. За даними Харківської обласної прокуратури, йшлося про балістичні ракети "Іскандер".

Також повідомлялося, що на місці ураженого житлового будинку триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть залишатися ще п’ятеро людей.

Внаслідок удару загинула дитина, її тіло було знайдено під уламками будівлі. За непідтвердженою інформацією, він перебував під завалами із матір'ю.