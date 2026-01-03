RU

Ракетный удар по Харькову: число погибших выросло

Фото: последствия атаки РФ на Харьков 2 января - количество погибших достигло 3 человека (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Козачук

В Харькове после очередного вражеского удара найдены фрагменты тела еще одного человека. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на месте происшествия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По сообщению Олега Синегубова, после вражеского обстрела города были найдены фрагменты тела человека.

"Количество погибших на данный момент достигло трех человек", - написал Синегубов.

На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция, специалисты продолжают обследование районов, подвергшихся ударам, чтобы установить точное количество пострадавших и оказать помощь пострадавшим.

Обстрел Харькова 2 января

Как сообщал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, ракетный удар пришелся по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова.

"Центральная часть города подверглась двум ракетным ударам баллистическими ракетами, с прямыми попаданиями в жилой дом", - уточнял Синегубов.

В результате атаки дом полностью разрушен, возник пожар, также пострадали близлежащие здания - повреждены окна и фасады. На месте работали экстренные службы, ГСЧС, городские и областные власти. Пострадал 31 человек.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в результате удара разрушен торговый центр, повреждены многочисленные жилые дома, выбиты тысячи окон.

Повреждена сеть теплоснабжения, поражена больница - более 100 окон выбито, а также электросеть, питающая трамваи и троллейбусы.

"Сейчас работаем над восстановлением поврежденных домов и теплоснабжения. Разрушения очень значительные", - отмечал Терехов.

 

Напомним, 2 января российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова двумя ракетами. По данным Харьковской областной прокуратуры, речь шла о баллистических ракетах "Искандер".

Также сообщалось, что на месте пораженного жилого дома продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами могут оставаться еще пять человек.

В результате удара погиб ребенок, его тело было найдено под обломками здания. По неподтвержденной информации, он находился под завалами с матерью.

