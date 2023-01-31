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Ракетний удар по Харківській області: кількість поранених збільшилась

Фото: медична допомога (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові продовжують завдавати ракетних ударів по Харківській області. Внаслідок цього загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"30 січня російські військові обстрілювали м. Куп‘янськ: пошкоджено житлові будинки, отримав поранення 41-річний місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що ворог обстріляв с. Шипувате Куп‘янського району, є пошкодження парку та будівель. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ та завдали ракетний удар із ЗРК С-300.

До цього повідомлялось, що внаслідок ворожих обстрілів м. Вовчанськ загинув 62-річний чоловік, отримала поранення 85-річна жінка.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Через атаки загинув цивільний, також є руйнування.

В ніч проти 30 січня в Харкові російська ракета зруйнувала під'їзд у багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки загинула жінка, троє людей постраждали.

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