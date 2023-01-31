ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область: є руйнування та загиблий

Новость на русском →
Харківська область, Вівторок 31 січня 2023 09:13
Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область: є руйнування та загиблий Фото: окупанти продовжують обстрілювати Харківську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Через атаки загинув цивільний, також є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів", - розповів він.

Так, внаслідок атак на Вовчанськ загинув 62-річний чоловік, також поранення отримала жінка 83 роки. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, через обстріл у місті було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості та будівлю районного відділу Нацполіції.

Тим часом у Куп'янську внаслідок обстрілу зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури, а також пошкоджено приватні житлові будинки.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 січня в Харкові російська ракета зруйнувала під'їзд у багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки загинула жінка, троє людей постраждали.

У ДСНС показали, як відбувається розбір завалів після ракетного удару по житловому будинку у Харкові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
DAILY
Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті