Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область: є руйнування та загиблий
Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Через атаки загинув цивільний, також є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів", - розповів він.
Так, внаслідок атак на Вовчанськ загинув 62-річний чоловік, також поранення отримала жінка 83 роки. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Крім того, через обстріл у місті було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості та будівлю районного відділу Нацполіції.
Тим часом у Куп'янську внаслідок обстрілу зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури, а також пошкоджено приватні житлові будинки.
Нагадаємо, що в ніч проти 30 січня в Харкові російська ракета зруйнувала під'їзд у багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки загинула жінка, троє людей постраждали.
У ДСНС показали, як відбувається розбір завалів після ракетного удару по житловому будинку у Харкові.
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