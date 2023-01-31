Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область: є руйнування та загиблий

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Через атаки загинув цивільний, також є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів", - розповів він.

Так, внаслідок атак на Вовчанськ загинув 62-річний чоловік, також поранення отримала жінка 83 роки. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, через обстріл у місті було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості та будівлю районного відділу Нацполіції.

Тим часом у Куп'янську внаслідок обстрілу зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури, а також пошкоджено приватні житлові будинки.