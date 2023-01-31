Ракетный удар по Харьковской области: количество раненых увеличилось

Российские военные продолжают наносить ракетные удары по Харьковской области. В результате этого погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"30 января российские военные обстреливали г. Купянск: повреждены жилые дома, получил ранение 41-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что враг обстрелял с. Шиповатое Купянского района, есть повреждения парка и зданий. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО и нанесли ракетный удар с ЗРК С-300.

До этого сообщалось, что в результате вражеских обстрелов Волчанска погиб 62-летний мужчина, получила ранение 85-летняя женщина.