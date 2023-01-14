UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Дніпру: з'явилися фото та відео з місця "прильоту"

Фото: ракетний удар по Дніпру: з'явилися фото та відео з місця "прильоту" (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 14 січня, російські війська вдарили ракетою по житловому району Дніпра. У результаті загинуло п'ятеро жителів, ще 21 - поранені. Наразі триває рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука та Facebook ДСНС України.

"Станом на 17:43 загинуло 5 осіб, травмована 21 особа, з них - 3 дитини, врятовано 20 осіб, з них - 3 дитини", - написав Лукашук.

Він зазначив, що всі служби працюють. Рятувальна операція триває.

"Це жах і біль. Рятувальники дістають людей під завалами. Цілий проліт, два під’їзди багатоповерхівки просто зруйновані вщент. Мирні люди, молоді батьки, діти. Вихідний день. Росія - це вбивці та нелюди. Вони горітимуть в пеклі за свої злочини", - підкреслив очільник обласної ради.

У ДСНС також зазначили, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС. Життя - найвища цінність. Але Росія про це нічого не чула", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

Детальніше про наслідни удару по Дніпру та кількість постраждалих читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроВійна Росії проти Україниракетный удар