Ракетный удар по Днепру: появились фото и видео с места "прилета"

В субботу, 14 января, российские войска ударили ракетой по жилому району Днепра. В результате погибли пять человек, еще 21 ранены. В настоящее время продолжается спасательная операция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука и Facebook ГСЧС Украины.
"По состоянию на 17:43 погибли 5 человек, травмирован 21 человек, из них - 3 ребенка, спасены 20 человек, из них - 3 ребенка", - написал Лукашук.
Он отметил, что все службы работают. Спасательная операция продолжается.
"Это ужас и боль. Спасатели достают людей под завалами. Целый пролет, два подъезда многоэтажки просто разрушены дотла. Мирные люди, молодые родители, дети. Выходной день. Россия - это убийцы и изверги. Они будут гореть в аду за свои преступления" , - подчеркнул глава областного совета.
В ГСЧС также отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.
"Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Привлечено более 80 человек личного состава и более 20 единиц техники ГСЧС. Жизнь - самая высокая ценность. Но Россия об этом ничего не слышала", - говорится в сообщении.
Напомним, российские войска во время масштабной тревоги попали по многоквартирному дому в Днепре.
Подробнее о последствиях удара по Днепру и количестве пострадавших читайте в материале РБК-Украина.
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