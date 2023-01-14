Ракетный удар по Днепру: появились фото и видео с места "прилета"

"По состоянию на 17:43 погибли 5 человек, травмирован 21 человек, из них - 3 ребенка, спасены 20 человек, из них - 3 ребенка", - написал Лукашук.

Он отметил, что все службы работают. Спасательная операция продолжается.

"Это ужас и боль. Спасатели достают людей под завалами. Целый пролет, два подъезда многоэтажки просто разрушены дотла. Мирные люди, молодые родители, дети. Выходной день. Россия - это убийцы и изверги. Они будут гореть в аду за свои преступления" , - подчеркнул глава областного совета.

В ГСЧС также отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

"Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Привлечено более 80 человек личного состава и более 20 единиц техники ГСЧС. Жизнь - самая высокая ценность. Но Россия об этом ничего не слышала", - говорится в сообщении.