Ракетний удар по Дніпру та скасування дискваліфікації Харлан: новини за 28 липня

Детальніше про те, що сталося у пʼятницю, 28 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України

Українські військові ліквідували ще 560 окупантів. Загальні втрати російської армії з початку вторгнення становить 244 830 військових.

За даними британської розвідки, лідери Африки відмовилися їхати до Путіна після зриву зернової угоди.

РФ накопичує сили для атак на інфраструктуру та прибережну зону України, заявила речниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру

Ввечері 28 липня росіяни обстріляли Дніпро ракетами, в результаті чого потрапили по багатоповерхівці й адмінбудівлі СБУ. В результаті атаки постраждали девʼять людей.

Для документування воєнних злочинів Росії. США передадуть Україні дрони Skydio

Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку (USAID) анонсувало передачу Україні дев'яти автономних безпілотників Skydiо. Безпілотники передадуть Офісу генпрокурора України.

Рада звільнила від податків імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

Законопроектом №9467 імпорт звільнюється від ПДВ, а законопроектом №9468 - від ввізного мита. Йдеться про наступні товари:

тепловізійні біноклі,

монокуляри та бінокуляри,

прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри),

далекоміри.

СБУ та військові посилять захист на півночі України через "вагнерівців" у Білорусі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв та начальник Кібердепартаменту СБУ Ілля Вітюк обговорили посилення захисту ЗСУ до кіберзагроз та підвищення медіаграмотності населення прикордонних областей.

Вони визначили кроки для протидії ворожим безпілотникам з використання кіберзасобів, а також знищення російських засобів РЕБ та РЕР.

Українські сили на півдні впритул підійшли до "зубів дракона" РФ, - CNN

Як пише видання, ЗСУ нібито досягли "зубів дракона" окупантів в районі на схід від сіл Нове та Харкове у Запорізькій області. Журналісти дійшли такого висновку посилаючись на дані російських джерел.

Лідери африканських країн вимагають від Путіна повернутися в "зернову угоду"

Лідери африканських країн на зустрічі у Санкт-Петербурзі висловили занепокоєння наслідками війни, особливо цінами на продовольство. Зокрема, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі закликав Росію відновити "зернову угоду".

Україні для повного захисту треба до 12 систем Patriot, - Подоляк

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україні не вистачає сучасних зенітних комплексів, таких як Patriot. Вони здатні вражати російські ракети нового покоління, такі як "Онікс" і "Кинджал".

За його словами, Україні потрібно 10-12 систем Patriot або подібних, щоб мати можливість захистити всю країну. Подоляк додав, що нещодавні удари по Одесі показали, що посилення ППО було б правильним як з економічної, так і з моральної точок зору.

Зеленський затвердив перенесення Різдва та інших свят

Президент Володимир Зеленський підписав укази про зміни святкування низки свят.

Відтепер в Україні святкуватимуть Різдво Христове 25 грудня, День захисників і захисниць України 1 жовтня, а День Української Державності 15 липня.

Rheinmetall відкриє в Україні ремонтний центр для танків Leopard

Німецька компанія планує відкрити ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки, хоча це також створює проблеми з безпекою, адже в оточенні Путіна раніше заявили, що Москва завдасть удару по будь-якому об'єкту, який створить Rheinmetall в Україні.

Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії за дезінформацію про війну в Україні

Європейські санкції запроваджено щодо семи фізичних і п'яти юридичних осіб, відповідальних за проведення цифрової кампанії з маніпулювання інформацією під назвою RRN (Recent Reliable News), спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди на підтримку війни Росії проти України.

Федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан. Тепер вона зможе виступити на чемпіонаті світу.

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