Ракетный удар по Днепру и отмена дисквалификации Харлан: новости за 28 июля

Детальнее о том, что произошло в пятницу, 28 июля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 560 оккупантов. Общие потери российской армии с начала вторжения составляют 244 830 военных.

По данным британской разведки, лидеры Африки отказались ехать к Путину после срыва зернового соглашения.

РФ накапливает силы для атак на инфраструктуру и прибрежную зону Украины, заявила представитель Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.

Россияне нанесли ракетный удар по Днепру

Вечером 28 июля россияне обстреляли Днепр ракетами, в результате чего попали по многоэтажке и админпостройке СБУ. В результате атаки пострадали девять человек.

Для документирования военных преступлений в России. США передадут Украине дроны Skydio

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) анонсировало передачу Украине девяти автономных беспилотников Skydiо. Беспилотники передадут офису генпрокурора Украины.

Совет освободил от налогов импорт антидроновых ружей и тепловизоров

Законопроектом №9467 импорт освобождается от НДС, а законопроектом №9468 - от ввозной пошлины. Речь идет о следующих товарах:

тепловизионные бинокли,

моноочки и биноочки,

приборы ночного видения (бинокли и моноочки),

дальномеры.

СБУ и военные усилят защиту на севере Украины из-за "вагнеровцев" в Беларуси

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев и начальник Кибердепартамента СБУ Илья Витюк обсудили усиление защиты ВСУ до киберугроз и повышение медиаграмотности населения приграничных областей.

Они определили шаги по противодействию враждебным беспилотникам по использованию киберсредств, а также уничтожению российских средств РЭБ и РЭР.

Украинские силы на юге вплотную подошли к "зубам дракона" РФ, - CNN

Как пишет издание, ВСУ якобы достигли "зубов дракона" оккупантов в районе восточнее сел Новое и Харьково в Запорожской области. Журналисты пришли к такому выводу ссылаясь на данные российских источников.

Лидеры африканских стран требуют от Путина вернуться в "зерновое соглашение"

Лидеры африканских стран на встрече в Санкт-Петербурге выразили обеспокоенность последствиями войны, особенно ценами на продовольствие. В частности, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Россию возобновить "зерновое соглашение".

Украине для полной защиты нужно до 12 систем Patriot, - Подоляк

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украине не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot. Они способны поражать российские ракеты нового поколения, такие как Оникс и Кинжал.

По его словам, Украине нужно 10-12 систем Patriot или подобных, чтобы иметь возможность защитить всю страну. Подоляк добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление ПВО было бы верным как с экономической, так и с моральной точек зрения.

Зеленский утвердил перенос Рождества и других праздников

Президент Владимир Зеленский подписал указы об изменениях празднования ряда праздников.

Теперь в Украине будут праздновать Рождество Христово 25 декабря, День защитников и защитниц Украины 1 октября, а День Украинской Государственности 15 июля.

Rheinmetall откроет в Украине ремонтный центр для танков Leopard

Немецкая компания планирует открыть ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Берлином, уже в конце лета.

Ремонтный центр в Украине сократит расстояния, на которые должны транспортироваться танки, хотя это также создает проблемы с безопасностью, ведь в окружении Путина ранее заявили, что Москва нанесет удар по любому объекту, который создаст Rheinmetall в Украине.

Евросоюз ввел новые санкции против России за дезинформацию о войне в Украине

Европейские санкции введены в отношении семи физических и пяти юридических лиц, ответственных за проведение цифровой кампании по манипулированию информацией под названием RRN (Recent Reliable News), направленной на искажение информации и распространение пропаганды в поддержку войны России против Украины.

Федерация фехтования упразднила дисквалификацию Харлан

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) упразднил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан. Теперь она сможет выступить на чемпионате мира.

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