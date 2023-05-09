Ракетний удар по Дніпру: поранено жінку, багатоповерхівку евакуювали через уламки

Російські війська сьогодні вночі, 9 травня, завдали ракетного удару по Дніпру та області. Сили ППО збили всі 8 ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Уламки ракети впали на чотириповерхівку у середмісті Дніпра. Постраждала жінка 1991 року народження, вона в лікарні. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що за попередніми даними в неї травма голови та хребта.
Зазначається, що в будівлі пошкоджено дах і перекриття між квартирами на 3 й 4 поверхах. Близько 40 людей довелося евакуювати.
"Бойову частину ракети вивезли рятувальники та вибухотехніки з поліції для подальшого знищення", - йдеться в повідомленні ОВА.
За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі Києва виникла пожежа.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 9 травня випустили по території України 25 ракет морського і повітряного базування, майже всі цілі були збиті силами ППО.
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