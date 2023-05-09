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Ракетный удар по Днепру: ранена женщина, многоэтажку эвакуировали из-за обломков

Фото: россияне выпустили 8 ракет по Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска сегодня ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Днепру и области. Силы ПВО сбили все 8 враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Обломки ракеты упали на четырехэтажку в центре Днепра. Пострадала женщина 1991 года рождения, она в больнице. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что по предварительным данным у нее травма головы и позвоночника.

Отмечается, что в здании повреждены крыша и перекрытие между квартирами на 3 и 4 этажах. Около 40 человек пришлось эвакуировать.

"Боевую часть ракеты вывезли спасатели и взрывотехники из полиции для последующего уничтожения", - говорится в сообщении ОВА.

По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе Киева возник пожар.

Напомним, российские войска в ночь на 9 мая выпустили по территории Украины 25 ракет морского и воздушного базирования, почти все цели были сбиты силами ПВО.

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Днепропетровская областьПВО