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У Дніпрі пролунав вибух. Мер повідомив про "приліт"

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Дніпро, Субота 26 листопада 2022 11:47
У Дніпрі пролунав вибух. Мер повідомив про "приліт" Фото: в Дніпрі повідомили про вибух (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі сьогодні, 26 листопада повідомили про вибух. Після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Оновлено 12:13. Є загроза повторних атак, мешканців закликають залишатися в укриттях.

"Не виходьте з укриттів. Загроза повторних атак ще не минула", - написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Оновлено 12:09. Повторний вибух пролунав у Дніпрі.

Оновлено 12:02. Мер Дніпра повідомив про "приліт" в місті.

"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП. Подробиці щодо обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від ВА. Аварійні служби вже всі виїхали на місце", - написав Борис Філатов.

"Вибух в Дніпрі", - пишуть місцеві пабліки та додають, що після цього в місті спостерігається задимлення.

Втім, Україною шириться повітряна тривога.

У Дніпрі пролунав вибух. Мер повідомив про &quot;приліт&quot;

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що відбувається в Дніпрі зі світлом, водою та зв'язком.

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