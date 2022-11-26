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Ракетный удар по Днепру: оккупанты уничтожили целый квартал (фото)

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Днепр, Суббота 26 ноября 2022 19:00
Ракетный удар по Днепру: оккупанты уничтожили целый квартал (фото) Фото: Ракетный удар по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 26 ноября, россияне нанесли ракетный удар по городу Днепру. В результате атаки оккупантов был уничтожен целый квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Российские ракеты уничтожили мирный квартал в Днепре", - говорится в сообщении.

Глава области опубликовал фото с места происшествия.

"Истерзанные человеческие жизни… Истерзанные дома. Истерзанные коммуникации. Россиян нельзя простить. Россиян можно только победить", - добавил Резниченко.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Сообщалось о 13 раненых.

Как сообщили в полиции, "прилет" был зафиксирован в Амур-Нижнеднепровском районе. В результате вражеской атаки в частном жилищном секторе вспыхнул пожар, 7 домов разрушены.

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