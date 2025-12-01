ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 43, є "важкі"

Україна, Понеділок 01 грудня 2025 19:40
UA EN RU
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 43, є "важкі" Фото: наслідки ракетного удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: РБК-Україна

Унаслідок ранкового ракетного удару РФ по Дніпру кількість поранених збільшилася до 43 осіб, серед них - 10 у важкому стані, десятки будівель та авто зазнали руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в. о голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

За оновленою інформацією, у Дніпрі внаслідок ранкової атаки РФ постраждали 43 людини, з яких 30 залишаються у лікарні. Медики повідомляють, що 10 постраждалих перебувають у важкому стані, і лікарі продовжують боротися за їхнє життя.

Внаслідок удару пошкоджено значний обсяг цивільної інфраструктури: адміністративну будівлю, кілька підприємств, чотири навчальні заклади, а також чотири багатоповерхові будинки.

Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 43, є &quot;важкі&quot;Фото: наслідки ракетного удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Уламками та вибуховою хвилею знищено понад 50 автомобілів, пошкоджено дві станції технічного обслуговування.

Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 43, є &quot;важкі&quot;Фото: наслідки ракетного удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Також агресор атакував FPV-дронами Мирівську та Марганецьку громади на Нікопольщині. Жертв та поранених у цих районах немає.

Обстріл Дніпра 1 грудня

Нагадаємо, вранці 1 грудня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Повітряну тривогу оголосили після 10:00, коли військові попередили про можливий запуск балістичної ракети з району Таганрога в РФ.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що вибух стався неподалік станції техобслуговування, а на місці прильоту працювало багато карет швидкої допомоги.

Спочатку йшлося про чотирьох загиблих та 15 поранених, однак згодом кількість постраждалих збільшилася до 27 осіб.

Представники місцевої влади та рятувальники оприлюднили відео та фото з наслідками російського балістичного удару.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська ОДА Ракетний удар
Новини
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить