Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 43, є "важкі"

Унаслідок ранкового ракетного удару РФ по Дніпру кількість поранених збільшилася до 43 осіб, серед них - 10 у важкому стані, десятки будівель та авто зазнали руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в. о голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.