Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 43, есть "тяжелые"

В результате утреннего ракетного удара РФ по Днепру количество раненых увеличилось до 43 человек, среди них - 10 в тяжелом состоянии, десятки зданий и авто подверглись разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко .

По обновленной информации, в Днепре в результате утренней атаки РФ пострадали 43 человека, из которых 30 остаются в больнице. Медики сообщают, что 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, и врачи продолжают бороться за их жизнь.

В результате удара поврежден значительный объем гражданской инфраструктуры: административное здание, несколько предприятий, четыре учебных заведения, а также четыре многоэтажных дома.

Фото: последствия ракетного удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обломками и взрывной волной уничтожено более 50 автомобилей, повреждены две станции технического обслуживания.

Фото: последствия ракетного удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Также агрессор атаковал FPV-дронами Мировскую и Марганецкую громады на Никопольщине. Жертв и раненых в этих районах нет.