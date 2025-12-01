ua en ru
Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 43, есть "тяжелые"

Украина, Понедельник 01 декабря 2025 19:40
Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 43, есть "тяжелые" Фото: последствия ракетного удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: РБК-Украина

В результате утреннего ракетного удара РФ по Днепру количество раненых увеличилось до 43 человек, среди них - 10 в тяжелом состоянии, десятки зданий и авто подверглись разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

По обновленной информации, в Днепре в результате утренней атаки РФ пострадали 43 человека, из которых 30 остаются в больнице. Медики сообщают, что 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, и врачи продолжают бороться за их жизнь.

В результате удара поврежден значительный объем гражданской инфраструктуры: административное здание, несколько предприятий, четыре учебных заведения, а также четыре многоэтажных дома.

Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 43, есть &quot;тяжелые&quot;Фото: последствия ракетного удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обломками и взрывной волной уничтожено более 50 автомобилей, повреждены две станции технического обслуживания.

Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 43, есть &quot;тяжелые&quot;Фото: последствия ракетного удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Также агрессор атаковал FPV-дронами Мировскую и Марганецкую громады на Никопольщине. Жертв и раненых в этих районах нет.

Обстрел Днепра 1 декабря

Напомним, утром 1 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Воздушную тревогу объявили после 10:00, когда военные предупредили о возможном запуске баллистической ракеты из района Таганрога в РФ.

Местные СМИ сообщали, что взрыв произошел недалеко от станции техобслуживания, а на месте прилета работало много карет скорой помощи.

Сначала речь шла о четырех погибших и 15 раненых, однако впоследствии количество пострадавших увеличилось до 27 человек.

Представители местной власти и спасатели обнародовали видео и фото с последствиями российского баллистического удара.

