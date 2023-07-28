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Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих знову зросла, поранено двох підлітків

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Дніпро, П'ятниця 28 липня 2023 23:30
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих знову зросла, поранено двох підлітків Фото: (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до дев'яти осіб, поранення отримала дві дівчини-підлітки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка. Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома", - зазначив він.

Обстріл Дніпра 28 липня

Сьогодні росіяни обстріляли Дніпро ракетами, потрапили у багатоповерхівку.

"Атакували і адмінбудівлю. Там виникла пожежа. Вогонь охопив площу в 100 кв. м. Попередньо відомо про трьох постраждалих", - сказав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що було потрапляння до багатоповерхівки та будівлі СБУ.

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