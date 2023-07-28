Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших снова возросло, ранено два подростка

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Днепру возросло до девяти человек человек, ранение получила две девушки-подростки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Из-за ракетного удара по Днепру сейчас уже 9 пострадавших. Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Медики говорят – все удовлетворительны. Будут лечиться дома", - отметил он.

Обстрел Днепра 28 июля

Сегодня россияне обстреляли Днепр ракетами, попали по многоэтажке.

"Атаковали и админздание. Там возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 кв. м. Предварительно известно о трех пострадавших", - сказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было попадание в многоэтажку и здание СБУ.