Ракетний удар по Дніпру: кількість травмованих знову зросла, тривають пошуки десятків людей

Кількість трамованих унаслідок удару російської ракети по житловому будинку в Дніпрі 14 січня знову зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.
Зазначається, що станом на 22:50 годину відомо про 73 поранених, із них 14 - діти. Врятовані з-під завалів 38 людей, зокрема 6 дітей.
"У Дніпрі через трагедію оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку", - поінформували у міськраді.
Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що рятувальна операція триває. Доля 26 людей ще невiдома.
Нагадаємо, керівник області розповів, що кількість жертв від удару по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 12 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.