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Ракетный удар по Днепру: количество травмированных снова возросло, продолжаются поиски десятков человек

Фото: Количество травмированных в результате ракетного удара по Днепру возросло до 73 человек (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Количество трамированных в результате удара российской ракеты по жилому дому в Днепре 14 января снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Отмечается, что по состоянию на 22:50 известно о 73 раненых, из них 14 - дети. Спасены из-под завалов 38 человек, в том числе 6 детей.

"В Днепре из-за трагедии объявлен трехдневный траур по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому", - проинформировали в горсовете.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что спасательная операция продолжается. Судьба 26 человек еще неизвестна.

Напомним, руководитель области рассказал, что количество жертв от удара по многоэтажке в Днепре возросло до 12 человек.

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