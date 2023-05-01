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Ракетний удар по Дніпропетровській області: поранено 25 осіб, пошкоджено понад 50 будинків

Фото: російські військові цієї ночі випустили по Дніпропетровській області ракети (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Константин Широкун

Російські військові цієї ночі, 1 травня, випустили по Дніпропетровській області ракети. Ворог двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Нашим захисникам вдалося збити 7 ракет. Подяка всьому особовому складу за те, що захищають Дніпропетровщину", - заявив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, за допомогою медиків звернулося 25 осіб, із них троє – діти. За попередніми даними, двох жінок 1967 та 1978 років народження, а також чоловіка 1995 року народження довелося госпіталізувати.

"У самому Павлограді понівечено промислове підприємство, 19 багатоквартирних та 25 приватних будинків, 3 школи та стільки ж дитсадків, півдесятка магазинів. Також сталися пожежі, рятувальники працюють", - зазначив він.

Повідомляється, що в інших громадах області теж є пошкоджені будівлі: у Вербківській ТГ це близько 40 будинків, ще 2 – у Юріївській ТГ, у Межирицькій ТГ понівечена школа.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 1 травня, війська РФ атакували Україну з літаків стратегічної авіації – дев'яти Ту-95 із району Оленегорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Нагадаємо, що українські сили ППО сьогодні вночі, 1 травня, знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі столиці .

Також ми писали, що у всіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу .

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