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Ракетный удар по Днепропетровской области: ранены 25 человек, повреждено более 50 домов

Фото: российские военные этой ночью выпустили по Днепропетровской области ракеты (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Константин Широкун

Российские военные этой ночью, 1 мая, выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Нашим защитникам удалось сбить 7 ракет. Благодарность всему личному составу за то, что защищают Днепропетровщину", - заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, за помощью медиков обратилось 25 человек, из них трое – дети. По предварительным данным, двух женщин 1967 и 1978 годов рождения, а также мужчину 1995 года рождения пришлось госпитализировать.

"В самом Павлограде изуродовано промышленное предприятие, 19 многоквартирных и 25 частных домов, 3 школы и столько же детсадов, полдесятка магазинов. Также произошли пожары, спасатели работают", - отметил он.

Сообщается, что в других громадах области тоже есть поврежденные здания: в Вербковской ТГ это около 40 домов, еще 2 – в Юрьевской ТГ, в Межирицкой ТГ изуродована школа.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 1 мая, войска РФ атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

Напомним, что украинские силы ПВО сегодня ночью, 1 мая, уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве столицы.

Также мы писали, что во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога.

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