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Ракетний удар по Дніпропетровській області: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Ракетний удар по Дніпропетровській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Під обстріл потрапив об’єкт енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Різниченка.

"Там серйозні руйнування. Через масований ворожий удар ситуація в енергосистемі складна", - заявив очільник області.

Тако Різниченко додав, що українські військові збили три російські ракети.

"Військові з повітряного командування "Схід" збили їх над Синельниківським та Криворізьким районами", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що вдень у Кривому Розі та Кропивницькому під час повітряної області було чути вибухи.

У вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. У низці регіонів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

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Кривий РігДніпропетровська областьВійна в Україні