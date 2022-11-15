Ілюстративне фото: у Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)

У вівторок, 15 листопада, вдень у Кривому Розі та Кропивницькому під час повітряної області було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".