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У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи

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Вівторок 15 листопада 2022 16:02
У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 15 листопада, вдень у Кривому Розі та Кропивницькому під час повітряної області було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не повідомляли більш детальної інформації про інцидент.

Мешканцям міст необхідно залишатися у укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця надзвичайної події заборонено.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги по Україні в низці регіонів було чути вибухи.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, пошкоджено житловий будинок у центрі столиці.

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Кривий Ріг Кропивницький вибухи Війна Росії проти України
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