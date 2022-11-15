У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи
Ілюстративне фото: у Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вівторок, 15 листопада, вдень у Кривому Розі та Кропивницькому під час повітряної області було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не повідомляли більш детальної інформації про інцидент.
Мешканцям міст необхідно залишатися у укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця надзвичайної події заборонено.
Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги по Україні в низці регіонів було чути вибухи.
Пізніше стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, пошкоджено житловий будинок у центрі столиці.
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