Ракетный удар по Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

Во вторник, 15 ноября, россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Под обстрел попал объект энергетической инфраструктуры в Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Военные из воздушного командования "Восток" сбили их над Синельниковским и Криворожским районами", - добавил глава ОВА.

Тако Резниченко добавил, что украинские военные сбили три российских ракеты.

"Там серьезные разрушения. Из-за массированного вражеского удара ситуация в энергосистеме сложная", - заявил глава области.

Напомним, что днем в Кривом Роге и Кропивницком во время воздушной области были слышны взрывы.

Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В ряде регионов повреждены объекты критической инфраструктуры.

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