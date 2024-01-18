UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Чугуєву: троє людей постраждали, фото наслідків

Фото: через удари по Чугуєву постраждали троє осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області постраждали троє людей. Ще одна особа загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора у Telegram.

За даними слідства, російські окупанти вдарили по Чугуєву о 22:30 у середу, 17 січня. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлі школи. 

Відомо, що росіяни вдарили по місту зенітними ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Через ворожий обстріл загинула 61-річна жінка, яка працювала оператором котельні у навчальному закладі. Поранення отримали  жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

 

Фото: окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву (t.me/pgo_gov_ua)

Нічні обстріли України

Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 33 дрони-камікадзе. Сили ППО знищили 22 "Шахеди". Безпілотники летіли з двох напрямків - Приморсько-Ахтарська та Курської області.

ППО працювала у Сумській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Як відомо, також окупанти вдарили по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад.

Більше про наслідки нічних обстрілів України - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧугуевВійна в УкраїніхарковВійна Росії проти Україниракетный удар