Ракетный удар по Чугуеву: три человека пострадали, фото последствий

По данным следствия, российские оккупанты ударили по Чугуеву в 22:30 в среду, 17 января. В результате атаки были повреждены здания школы.

Известно, что россияне ударили по городу зенитными ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.

Из-за вражеских обстрелов погибла 61-летняя женщина, работавшая оператором котельной в учебном заведении. Ранения получили женщина 45 лет и 63-летний мужчина. Еще одна 82-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву (t.me/pgo_gov_ua)

Ночные обстрелы Украины

Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 33 дрона-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 22 "Шахеда". Беспилотники летели из двух направлений - Приморско-Ахтарска и Курской области.

ПВО работала в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Как известно, также оккупанты ударили по городу Чугуев Харьковской области. В результате атаки повреждено учебное заведение.

Больше о последствиях ночных обстрелов Украины - в нашем материале.