Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до п'яти

За його словами, наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених через російський ракетний удар по Киселівській громаді.

Це працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженці". Поранені отримують всю необхідну допомогу у медичних закладах.

За словами Чауса, на місці події працюють правоохоронці, документуючи наслідки удару.

"Ще один акт безглуздого терору від РФ - напад на тих, хто допомагає долати наслідки війни", - наголосив глава ОВА.

Фото: наслідки ракетного удару (t.me/chernigivskaODA)