Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до пяти

По его словам, сейчас известно о двух погибших и пяти раненых из-за российского ракетного удара по Киселевской общине.

Это работники гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Раненые получают всю необходимую помощь в медицинских учреждениях.

По словам Чауса, на месте происшествия работают правоохранители, документируя последствия удара.

"Еще один акт бессмысленного террора от РФ - нападение на тех, кто помогает преодолевать последствия войны", - подчеркнул глава ОВА.

Фото: последствия ракетного удара (t.me/chernigivskaODA)