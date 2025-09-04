RU

Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до пяти

Фото: количество раненых в результате ракетного удара по окрестностям Чернигова возросло (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Татьяна Степанова

Количество пострадавших в результате ракетного удара по окрестностям Чернигова 4 сентября возросло до пяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

По его словам, сейчас известно о двух погибших и пяти раненых из-за российского ракетного удара по Киселевской общине.

Это работники гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Раненые получают всю необходимую помощь в медицинских учреждениях.

По словам Чауса, на месте происшествия работают правоохранители, документируя последствия удара.

"Еще один акт бессмысленного террора от РФ - нападение на тех, кто помогает преодолевать последствия войны", - подчеркнул глава ОВА.

 

Фото: последствия ракетного удара (t.me/chernigivskaODA)

 

Ракетный удар по Чернигову

Напомним, сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по блокпосту на въезде в населенный пункт Новоселовка из Чернигова.

По информации главы МВА, россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые выполняли работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов.

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что в результате российского удара погибли два человека, еще трое - ранены. Однако позже количество пострадавших возросло.

Он уточнил, что это был прицельный удар по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Ракета атаковала Киселевскую общину, находящуюся под Черниговом.

