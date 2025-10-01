Ракетний удар по Бакалії: кількість постраждалих зросла (фото)

Ракетний удар по Бакалії

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області.

Зафіксовано влучання ракети в землю поруч із п'ятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горів припаркований автомобіль.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Також були поранені 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Їх госпіталізували.

При цьому гостра реакція на стрес у 68-річної жінки.