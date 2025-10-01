Ракетный удар по Бакалее: количество пострадавших возросло (фото)

Сегодня вечером враг нанес удар по центральной части города Балаклея. Ракета попала в землю возле жилой пятиэтажки. В результате взрыва произошел пожар: горели квартира на пятом этаже дома и легковые автомобили.

По предварительным данным погибла 70-летняя женщина, еще 9 человек пострадали. Информация уточняется.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и пожарные местной пожарной команды.

Фото: последствия ракетного удара РФ по Бакалеи (t.me/dsns_telegram)