Война в Украине

Ракетный удар по Бакалее: количество пострадавших возросло (фото)

Фото: количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по Бакалеи возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Количество пострадавших в результате ракетного удара по жилому кварталу в Бакалии Харьковской области 1 октября возросло до 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня вечером враг нанес удар по центральной части города Балаклея. Ракета попала в землю возле жилой пятиэтажки. В результате взрыва произошел пожар: горели квартира на пятом этаже дома и легковые автомобили.

По предварительным данным погибла 70-летняя женщина, еще 9 человек пострадали. Информация уточняется.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и пожарные местной пожарной команды.

 

Фото: последствия ракетного удара РФ по Бакалеи (t.me/dsns_telegram)

 

Ракетный удар по Балаклее

Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области.

Зафиксировано попадание ракеты в землю рядом с пятиэтажным жилым домом. Вспыхнул пожар в одной из квартир. Также горел припаркованный автомобиль.

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибла 70-летняя женщина. Также были ранены 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины. Их госпитализировали.

При этом острая реакция на стресс у 68-летней женщины.

ГСЧСХарьковВойна в УкраинеРакетный удар