У Балаклії "приліт" ракети біля багатоповерхівки: є загибла і поранені

Балаклія, Середа 01 жовтня 2025 20:33
У Балаклії "приліт" ракети біля багатоповерхівки: є загибла і поранені
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області. Вони вдарили по території біля багатоповерхівки, загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

За словами Синєгубова, внаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Також були поранені 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Їх госпіталізували.

При цьому гостра реакція на стрес у 68-річної жінки.

"За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поруч із п'ятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль", - уточнив глава ОВА.

Він зазначив, що на місці працюють підрозділи рятувальників і медики.

Удари по Харкову

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Харків і область ракетами та керованими бомбами.

Унаслідок атаки в Харкові почалася пожежа на ринку "Барабашово". При цьому в Салтівському районі було зруйновано житловий будинок.

Щонайменше 6 людей постраждали через удари росіян.

Також росіяни сьогодні завдали масованого удару по об'єктах енергетики України. На цьому тлі в Чернігівській області ввели графіки відключень світла.

