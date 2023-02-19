ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по американській базі в Сирії: пошкоджено техніку та злітну смугу

Новость на русском →
Неділя 19 лютого 2023 07:39
Ракетний удар по американській базі в Сирії: пошкоджено техніку та злітну смугу Фото: ракетний удар по американській базі завдали у Сирії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американська військова база на родовищі Омар у сирійській провінції Дейр-ез-Зор зазнала ракетного удару. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство SANA.

Повідомляється, що атака відбулася пізно увечері 18 лютого. На території військової частини вибухнуло не менше трьох ракет. Одна з ракет вразила гелікоптерний майданчик, біля якого знаходилася цистерна з паливом, дві інші вибухнули біля злітно-посадкової смуги на території бази.

Відповідальність за атаку взяли на себе проіранські збройні шиїтські формування, розташовані в провінції Дейр-ез-Зор. Вони воюють на боці сирійської армії. Незадовго до обстрілу над базою було збито безпілотника.

Раніше ми писали, що збройні сили США збили на території Сирії безпілотний літальний апарат, ймовірно, іранського виробництва, який робив розвідку в районі американської військової бази.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони підтвердили, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети та дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Сирії ракетный удар
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде