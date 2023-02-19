Ракетний удар по американській базі в Сирії: пошкоджено техніку та злітну смугу

Американська військова база на родовищі Омар у сирійській провінції Дейр-ез-Зор зазнала ракетного удару. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство SANA .

Повідомляється, що атака відбулася пізно увечері 18 лютого. На території військової частини вибухнуло не менше трьох ракет. Одна з ракет вразила гелікоптерний майданчик, біля якого знаходилася цистерна з паливом, дві інші вибухнули біля злітно-посадкової смуги на території бази.

Відповідальність за атаку взяли на себе проіранські збройні шиїтські формування, розташовані в провінції Дейр-ез-Зор. Вони воюють на боці сирійської армії. Незадовго до обстрілу над базою було збито безпілотника.