Ракетный удар по американской базе в Сирии: повреждены техника и взлетная полоса

Американская военная база на месторождении Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному удару. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство SANA .

Сообщается, что атака произошла поздно вечером 18 февраля. На территории воинской части взорвалось не меньше трех ракет. Одна из ракет поразила вертолетную площадку, возле которой находилась цистерна с топливом, две другие взорвались около взлетно-посадочной полосы на территории базы.

Ответственность за атаку взяли на себя проиранские шиитские вооруженные формирования, расположенные в провинции Дейр-эз-Зор. Они воюют на стороне сирийской армии. Незадолго до обстрела над базой был сбит беспилотник.