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Ракетний терор не зупинить боротьбу за свободу: Зеленський про новий пакет допомоги від США

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Київ, П'ятниця 09 грудня 2022 22:06
Ракетний терор не зупинить боротьбу за свободу: Зеленський про новий пакет допомоги від США Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Жодний ракетний терор окупантів не зупинить боротьбу українського народу за свободу, і американський народ у цій боротьбі поряд з українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.

"Дякую президенту США Джо Байдену за черговий пакет допомоги та незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу!", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що важливо, що народ США у цій боротьбі – пліч-о-пліч з народом України.

Раніше повідомлялося, що сьогодні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.

Пізніше у Пентагоніопублікували повний список озброєння та військового обладнання, який увійшов до нового пакету допомоги від США Україні розміром 275 млн доларів.

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