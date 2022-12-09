Ракетний терор не зупинить боротьбу за свободу: Зеленський про новий пакет допомоги від США

Жодний ракетний терор окупантів не зупинить боротьбу українського народу за свободу, і американський народ у цій боротьбі поряд з українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.

"Дякую президенту США Джо Байдену за черговий пакет допомоги та незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу!", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що важливо, що народ США у цій боротьбі – пліч-о-пліч з народом України.