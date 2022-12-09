Ракетный террор не остановит борьбу за свободу: Зеленский о новом пакете помощи от США
Никакой ракетный террор оккупантов не остановит борьбу украинского народа за свободу, и американский народ в этой борьбе рядом с украинцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.
"Благодарю президента США Джо Байдена за очередной пакет помощи и неизменную лидерскую поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Ни один ракетный террор не остановит нашу борьбу за свободу!", - подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что важно, что народ США в этой борьбе – плечом к плечу с народом Украины.
Ранее сообщалось, что сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 млн долларов.
Позже в Пентагоне опубликовали полный список вооружения и военного оборудования, который вошел в новый пакет помощи от США Украине размером 275 млн долларов.
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