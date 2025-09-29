Ракетний терор проти України. ГУР оприлюднило імена 13 російських командирів

Українські розвідники опублікували дані 13 воєнних злочинців з-поміж командного складу російської дальньої авіації. Всі вони причетні до планування та організації ракетних ударів по Україні.

Серед них:

генерал-лейтенант Сергій Кобилаш - командувач російських ВПС, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ;

генерал-майор Сергій Кувалдін - командувач дальньої авіації;

генерал-майор Олег Пчєла - заступник командувача дальньої авіації;

полковник Сергій Шевєль - начальник штабу та перший заступник командувача дальньої авіації.

В оприлюднених даних інформація щодо місця проживання та реєстрації воєнних злочинців, номери телефонів, електронна пошта, номери полісів держстрахування і податкові номери.

У ГУР наголосили, що ідентифікація осіб з-поміж командного складу ЗС країни-агресорки є одним з пріоритетних напрямів роботи. Всі матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для подальшого притягнення винних до відповідальності.

За весь час повномасштабної війни, станом на 31 серпня налічується:

2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;

321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;

171 запуск аеробалістичних ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К/І.

Українська розвідка наголосила, що росіяни били по цивільній інфраструктурі: навчальних закладах, лікарнях та пологових будинках, багатоповерхівках та електростанціях. Ракетний терор РФ призвів до тисяч загиблих і поранених мирних людях.

Також у ГУР наголосили, що за кожний скоєний воєнний злочин проти України настане справедлива відплата.